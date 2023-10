Białogard daje pieniądze na kolejny etap 190-kilometrowej ścieżki rowerowej

Mowa o kolejnym etapie tej inwestycji, wspieranej przez budżet Unii Europejskiej. Fundusze UE to ponad 80 procent potrzebnej kwoty, resztę dają samorządy. Białogard dołożył właśnie wspomniane 300 tysięcy złotych.

Mowa o trasie rowerowej przecinającej pojezierza i komunikującej Morze Bałtyckie z Pojezierzem Wałeckim. Trasa - blisko 200 km - prowadzi z Kołobrzegu lub z Mielna aż do Wałcza, przecina m. in. powiat białogardzki. Tutaj biegnie m. in. po starotorzach dawnych linii kolejowych. W pełni gotowy i oznakowany jest już m. in. odcinek z Białogardu do Złocieńca, a także między Kołobrzegiem a Karlinem. Kilka dni temu został wyłoniony wykonawca budowy kolejnego etapu tej trasy, od wzgórza Jana Pawła II w Białogardzie do Kisielic. Ten ponad kilometr drogi wybuduje spółka Onde, ta sama, która już buduje odcinek z Białogardu do Karlina. Trasa ma być gotowa w połowie przyszłego roku.