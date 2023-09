Biec by pomóc. Strażacy ochotnicy i ratownicy będą rywalizować

To już 11 edycja tego wydarzenia organizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarna praz koszalińską Komendę Straży Pożarnej. - Zawody te mają na celu zdrową rywalizację wśród strażaków ochotników i ratowników. Ale najważniejsze: te zawody mają podnosić poziom wiedzy i umiejętności. Choć to forma zawodów to traktujemy to wydarzenie jako praktykę, wymianę doświadczeń oraz zaprezentowanie tego co nasi ochotnicy już potrafią - wyjaśnia Jacek Szpuntowicz, komendant koszalińskiej Miejskiej Straży Pożarnej.

Uczestnicy zawodów biorą udział w pozorowanych akcjach ratunkowych - w 10 edycji wydarzenia (w Bobolicach) drużyny udzielały pomoc osobie, która uległa wypadkowi podczas pracy z pilarką, osobie z raną postrzałową klatki piersiowej. Jedną z prób był też pożar pojazdu, a także wyciągnięcie strażaka ze strefy zagrożenia, który stracił przytomność w trakcie działań gaśniczych.

Tegoroczna edycja będzie miała miejsce w Łazach. Swój udział potwierdziło 10 ochotniczych straży pożarnych. Zawody zaplanowane na 23 września, poprzedzą Warsztaty Rapid Intervention Team.

- Niestety ostatnio sporo było zdarzeń, w wyniku których ranni zostali strażacy. Dlatego postanowiliśmy rozszerzyć formułę o warsztaty z ratowania strażaka przez strażaka. Zbudujemy na potrzeby tych warsztatów specjalny tor przeszkód.