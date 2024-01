Bieg po indeks w Koszalinie. Startuje 27. edycja konkursu

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy z przedmiotów ścisłych - matematyki, fizyki i informatyki, przygotowanie do matury oraz promowanie Politechniki Koszalińskiej.

W konkursie wezmą udział uczniowie - na pierwszym przygotowawczym etapie łącznie nawet 600 osób - z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego.

- To dobra okazja, by solidnie przygotować się do matury i mieć najdłuższe wakacje w życiu - powiedział Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. - Cieszy to, że również uczniowie z innych województw są bardzo aktywni w naszym konkursie - dodał.

- Co roku do pierwszego etapu podchodzi od 400 do 600 uczniów - mówiła dr hab. Danuta Zawadzka, profesor PK i rektor Politechniki Koszalińskiej. - To co cieszy, to fakt, że do łask wraca fizyka. Coraz częściej uczniowie i uczennice wybierają właśnie ten przedmiot. W poprzedniej, 26. edycji trójka laureatów, która zdecydowała się na studia w Politechnice Koszalińskiej, wybrała budownictwo (uczeń II LO w Koszalinie), informatykę (absolwent I LO) oraz energetykę (absolwentka liceum w Słupsku) - podsumowała.