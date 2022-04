Blisko niespodzianki. Młyny Stoisław Koszalin - MKS Funfloor Perła Lublin 23:24 [ZDJĘCIA, WIDEO]

- To co my dzisiaj zagrałyśmy to jest wstyd. Jak będziemy tak grać, to o mistrzostwie możemy tylko pomarzyć - nie ukrywała po meczu rozgrywająca MKS, była zawodniczka koszalińskiego klubu, Romana Roszak. - Szacunek dla Izy Prudzienicy, za to co robiła w bramce, ale my tak nie możemy grać. Żeby zdobyć mistrza musimy wspiąć się na wyżyny.