Bombki z Koszalina jak malowane. Bez nich nie ma świąt [ZDJĘCIA]

- Nasze bombki trafią do domów i firm w całej Europie - mówi nam Krystyna Berezka z koszalińskiej firmy Glass Color. - I okazuje się, że co kraj, to obyczaj. Poszczególne kraje mają swoje ulubione kształty, kolory. Co innego można zobaczyć w Niemczech, Danii, Szwecji czy Austrii. Na przykład w Polsce dominują od lat cztery kolory: biały, czerwony, złoty i niebieski. Parę lat temu była moda na jednokolorowe choinki, a teraz się od tego odchodzi. Ludzie przychodzą i dokupują dodatkowe kolory bombek do kompletów, które już posiadają. Zgłaszają się różne firmy, które chcą mieć na bombkach własne logo. Są stali klienci, którzy przychodzą do nas od lat i co roku kupują wyjątkową bombkę na pamiątkę. I za to naszym klientom, przy okazji zbliżających się świąt, bardzo dziękuję, bo ludzie są naprawdę wyjątkowi - dodaje.