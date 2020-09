Bon turystyczny 500 zł na wakacje. Wiemy, kiedy będą wypłacać pieniądze. Kto dostanie pieniądze na urlop? [9.09.2020]

Bon 500 złotych na wakacje. Kto dostanie pieniądze z programu 500 plus

Zgodnie z zapowiedzią Jadwigi Emilewicz bon 500 złotych ma zostać wypłacony dla rodzin do końca lipca. Jak czytamy na stronach rządowych bon 500 złotych na wakacje ma być przyznawany dla na każde dziecko, niezależnie od dochodu gospodarstwa domowego. Bon 500 plus będzie przyznawany w formie elektronicznej. Świadczenie wakacyjne pojawi się w formie elektronicznej i będzie można je wykorzystać do końca 2021 r.

Prezydent Andrzej Duda wyjaśnił, że bon będzie można dostać rejestrując się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Jak skorzystać z bonu turystycznego na wakacje 2020?

Żeby otrzymać bon turystyczny 500 plus należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Bon będzie do okazania podczas rezerwacji, pobytu lub podczas zakwaterowania. Będzie dostępna infolinia, w której będzie można uzyskać wszystkie informacje na temat 500 plus.

Co na temat bonu 500 plus mówi prezydent. Jak możemy przeczytać na stronie Internetowej: