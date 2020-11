Boże Narodzenie 2020. Jak wydłużyć wolne do 12 dni? Kiedy przerwa świąteczna w szkole. Jak planować wolne w święta i ferie 4.11.2020

Boże Narodzenie 2020. To szczególne święta, a zaraz po nich ważny przełom kalendarzowy, do tego pora śnieżna w górach, a dla zostających w domu najbardziej czasochłonne przygotowania świąteczne – dlatego pomnóż twoje dni wolne sprytnym zabiegiem. Sprawdź, ile ci się należy z tytułu różnych urlopów i jak je brać. Zobacz, kiedy wolne mają twoje dzieci.

Nie mamy szczęścia do dni wolnych wokół świąt gwiazdkowych 2020 roku: 25 i 26 grudnia to piątek i niestety sobota, która i tak byłaby wolna. Na osłodę Nowy Rok będzie w piątek. Jak to rozegrać? Planuj urlop świąteczno-noworoczny Warto tak ekonomicznie łączyć święta z urlopem i weekendami, żeby uzyskać jak najwięcej skomasowanego wolnego, korzystnego z naszego punktu widzenia – oczywiście w przypadku wyrozumiałego pracodawcy. Niestety Boże Narodzenie (25 i 26 XII) w 2020 r. przypada na piątek i sobotę. Nie ma tu żadnego pola manewru dla łączenia krótkim urlopem świąt z weekendem, bo przylegają do siebie. Na pocieszenie łącznie będą to 3 dni wolne, gdyż po drugim dniu świąt jest jeszcze niedziela. Nieco lepiej z Nowym Rokiem. 1 stycznia 2021 wypada w piątek, który znów nie daje możliwości pomnożenia wolnych dni krótkim urlopem, bo jest oddalony od świąt, a zarazem przylega do następującego po nim weekendu.

Zmiany w prawie pracy: Urlop wypoczynkowy 35 dni w 2020. Urlopy na żądanie, na dziecko i szkoleniowy Na pocieszenie łącznie będą to ponownie 3 dni wolne od pracy. To większe pocieszenie niż w przypadku świąt, bo po szaleństwie sylwestrowym bez marnowania urlopu czekają nas aż trzy dni regeneracji bez przerwy. 2 RAZY 3 DNI WOLNE POD RZĄD 25, 26, 27 grudnia (piątek, sobota, niedziela)

1, 2, 3 stycznia (piątek, sobota, niedziela). Połącz święta z Nowym Rokiem Potrzebujesz 4 dni, by połączyć 3 wolne dni świąteczne z 3 wolnymi dniami noworocznymi. Daje to razem aż 10 dni wolnych od pracy w najlepszym okresie tej pory roku, a dla wielu w ogóle w roku: od 25 XII do 3 I.

Na wspomniane 4 dni między świętami a Nowym Rokiem musisz uzyskać urlop. To znaczy, że musisz mieć przynajmniej tyle dni niewykorzystanych za rok 2020. A co, gdy pracodawca nie zechce ci dać urlopu akurat w tym czasie albo już wykorzystałeś urlop?

Możesz wziąć akurat właśnie do 4 dni na żądanie. Pracodawca udzieli wolnego w terminie wskazanym przez ciebie; żądanie możesz zgłosić nawet w dniu rozpoczęcia tego urlopu. Zasiłek opiekuńczy. Do kiedy będzie wypłacany? Kto może liczyć na zasiłek TERMIN WYPŁATY Urlopu na żądanie nie obejmuje plan urlopowy, ale urlop ten uszczupla pulę wypoczynkową. Połącz wolne z przerwą dzieci Z ogłoszonego przez MEN kalendarza roku szkolnego zaczętego 1 września 2020 wynika, że zimowa przerwa świąteczna czeka uczniów w tym samym czasie, co w zeszłym roku: od 23 do 31 grudnia. Zatem dzieci wrócą do szkół dopiero 4 stycznia – tak jak ty do pracy (2 i 3 I to weekend).

Co zrobić, żeby zacząć wolne od pracy razem z dzieckiem, czyli już 23 grudnia? Jeśli nie masz już urlopu za rok 2020, weź 2 dni opieki nad dzieckiem (tyle akurat masz prawo) – na 23 i 24 grudnia. Podobnie jak podczas urlopu wypoczynkowego czy na żądanie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, z tym że dni na opiekę nie uszczuplają puli wypoczynkowej. Kalendarz roku szkolnego 2020/21. Co zmieni koronawirus? Świąteczne przerwy, ferie – sprawdź i planuj Tym sposobem osiągniesz razem ze świętami, weekendami i Nowym Rokiem aż 12 dni wolnych – od 23 XII do 3 I, które w dodatku nałożą się na wolne od nauki twojego dziecka.

12 DNI WOLNYCH POD RZĄD

23, 24 grudnia (środa, czwartek) – opieka nad dzieckiem lub urlop

25, 26, 27 grudnia (piątek, sobota, niedziela) – święto i weekend

28, 29, 30, 31 grudnia (poniedziałek-czwartek) – dni na żądanie lub urlop

1, 2, 3 stycznia (piątek, sobota, niedziela) – święto i weekend. Planuj pomału też ferie Zimowe ferie 2021 zaczną się i skończą o 5 dni później niż w tym roku. Ta przerwa w nauce obowiązuje w czterech terminach dla różnych grup województw. I tu druga zmiana: niektóre województwa trafią do innych przedziałów czasowych niż w poprzednim roku szkolnym. ROK SZKOLNY 2020/21 – FERIE ZIMOWE od 18 do 31 stycznia 2021 woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

od 25 stycznia do 7 lutego 2021 woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie

od 1 lutego do 13 lutego 2021 woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

od 15 do 28 lutego 2021 woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie