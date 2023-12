Boże Narodzenie 2023. Gotowe życzenia świąteczne [SMS, FACEBOOK] Najpiękniejsze życzenia na Boże Narodzenie dla bliskich 23.12.2023

Najpiękniejsze życzenia na Boże Narodzenie

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości

oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów

na nadchodzący Nowy Rok.

***

Wigilia to nie jest czas,

gdy jest prezentów moc

Wigilia to nie jest czas,

gdy potraw sto na stole

Wigilia to przepiękny czas,

Bożonarodzeniowy czas,

Gdy siedzimy wszyscy w kole,

i MAMY bliskich przy stole.

***

Taka noc przypada tylko raz do roku,

Przynosi radość i niebiański Pokój

Dzieciątko małe w żłóbku już leży

Kto tylko może, do niego bieży.

W miłości, szczęściu i pomyślności

Życzę Wam roku pełnego radości