Boże Narodzenie na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej

"Wiele z załóg statków PŻM podczas świąt Bożego Narodzenia będzie znajdowało się na Atlantyku" – przekazał Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej. Będą to m.in. marynarze z MS Sudety płynącego z Nowego Orleanu do Cartageny w Hiszpanii, MS Puck płynącego z kanadyjskiego Quebecu do Tyne w Wielkiej Brytanii czy MS Legiony Polskie, który jest w rejsie z niemieckiego Brake do Nowego Orleanu.

W odległych portach Boże Narodzenie spędzą też marynarze z MS Tczew, który na święta dotrze do argentyńskiego portu Bahía Blanca.