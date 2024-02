Brilliant Jump-24 na poligonie w Drawsku Pomorskim. Leopardy 2 w akcji [ZDJĘCIA]

Scenariusz obejmujący m.in. szkolenie rozpoznawcze, strzelanie i współdziałanie wojsk ćwiczono na poligonie w Drawsku Pomorskim (woj. zachodniopomorskie). Manewry odbyły się w ramach ćwiczeń Brilliant Jump-24, których celem jest sprawdzenie szybkiego przerzutu wojsk na wschodnią flankę NATO.

- Przeprowadzenie tych ćwiczeń umożliwi żołnierzom zgranie się, co może doprowadzić do sukcesu misji. Jestem pełen podziwu do pracy dowódców z różnych jednostek. Nie tylko dowódcy, ale żołnierze mają wiele determinacji i robią świetną robotę. Żyjemy w ciężkich czasach, ale te ćwiczenia pokazują, że NATO jest zaangażowane i gotowe bronić swoich terenów - powiedział deputy commander generał broni Luis Lanchares.