Bronek w Emce. Koszaliński ogólniak dzieli się wiedzą z przyszłymi licealistami [ZDJĘCIA]

Uczniowie i nauczyciele II LO im. Wł. Broniewskiego na ósmoklasistów i ich rodziców - w ramach "Akcji rekrutacji" - czekają od godziny 11 w koszalińskiej galeria Emka (na parterze). I jest jeszcze trochę czasu, aby zainteresowane osoby mogły z tej oferty skorzystać, bo przedstawiciele "Bronka" będą w galerii do godziny 18. Jakie są zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025? Jak prawidłowo poruszać się w systemie rekrutacji? M.in na te pytania i wiele innych można dziś uzyskać odpowiedź. Co ważne, oprócz ogólnych (i szczegółowych) informacji na temat rekrutacji można dowiedzieć się też wszystkiego na temat profili klas w koszalińskim ogólniaku.