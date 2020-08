Brzoza przed Forum Koszalin. Problem zgłoszony przez Czytelnika

– Warto tematem zająć się już teraz – przekonuje Czytelnik. – W okolicach ronda między Forum a stacją paliw, przy ulicy Paderewskiego rosną brzozy. Moim zdaniem są to raczej samosiejki, bo nie są one posadzone w sposób symetryczny. Jedno z drzew, w tym roku szczególnie mocno się rozrosło. Gałęzie zaczynają zwisać nad jezdnią. Z jednej strony blokują widoczność kierujących z drugiej strony większe auto może o to drzewo zahaczyć. Myślę, że można by było je wyciąć, jeszcze teraz, póki jest małe.

Sprawę zgłosiliśmy do Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, które przedstawiony przez nas sygnał Czytelnika postanowiło sprawdzić. Okazało się, że zanim ZDiT zdążyło zareagować, brzoza zniknęła. Prawdopodobnie ktoś jeszcze uznał, że jest ona szczególnie niebezpieczna w tym miejscu. Po drzewie nie ma śladu.

Czy w waszej okolicy też są takie niebezpieczne miejsca? Dajcie nam znać w komentarzach.