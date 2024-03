Budowa drogi S11 Bobolice - Szczecinek. Wiemy, kiedy dojedziemy nią do Poznania [ZDJĘCIA]

Po oddaniu do użytku w zeszłym roku odcinka S11 z Koszalina do Bobolic podpisano też umowę na kolejny fragment trasy (24 km do Szczecinka za 1,107 miliarda zł zbuduje Intercor z Zawiercia). Trwają tam już pierwsze roboty ziemne, droga ma gotowa w roku 2026.

Gorzej jest na południe, na terenie Wielkopolski, szczególnie na najbardziej interesującym nas odcinku do Poznania i autostrady A2. Tam na razie funkcjonuje jedynie zachodnia obwodnica Poznania. Już kilkanaście kilometrów na północ, w okolicach Obornik zaczyna się jeden z najbardziej zatłoczonych (19 tysięcy pojazdów na dobę) odcinek drogi krajowej nr 11. Przejazd przez to miasto to wąskie gardło całej trasy, zwykle zakorkowane, a w szczycie przejazd przez Oborniki potraf zająć nawet godzinę.

Ale to ma się zmienić, bo wielkopolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad z ośmiu propozycji wybrał właśnie (20 marca) najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę 22 kilometrów obwodnicy Obornik. Za nieco ponad 853 mln zł ma ją zbudować konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. To ponad 100 mln zł mniej niż zakładała GDDKiA. Jeżeli nie będzie odwołań, to umowa powinna zostać podpisana w drugim kwartale tego roku.