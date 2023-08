Budowa estakady na trasie S6. Już za kilka miesięcy kierowcy pojadą cała obwodnicą Koszalina i Sianowa [zdjęcia]

- Dlatego też w tej chwili większość sił została przerzucona właśnie na pas północny i tam odbywają się główne roboty budowlane - tłumaczy nam Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Od otwartego dla ruchu w lipcu węzła Gorzebądz do węzła Koszalin Wschód brakuje już tylko nieco ponad 4 kilometrów drogi, w tym wspomnianych 900-metrów po estakadzie. Droga powinna być gotowa do końca tego roku, a estakada do kwietnia. I wtedy S6 będzie już wreszcie gotowa na całym odcinku aż do Karnieszewic.

Taki jest plan, że ruch drogowy zostanie puszczony brakującym odcinkiem obwodnicy Koszalina i Sianowa na trasie S6 już na przełomie grudnia i stycznia przyszłego roku. Co jednak ważne, 900-metrowa estakada, która w ciągu tej trasy powstaje, ma być w całości gotowa dopiero w kwietniu 2024 roku, jednak by uwolnić Koszalin od ruchu tranzytowego zdecydowano, że wstępnie otwarty zostanie już na początku 2024 roku północny pas tej estakady i tym pasem będzie odbywał się ruch samochodowy. W tym czasie kończone będą prace na pasie południowym.

Przypomnijmy, obwodnica Koszalina i Sianowa była pierwszym elementem całej trasy S6 w Zachodniopomorskiem, który został przekazany do budowy. I miała być też najwcześniej oddana do użytku. Niestety, wykonawca natknął się podczas prac na wyjątkowo trudne warunki geologiczne, nieprzewidziane w pierwotnym planie i pozwoleniu na budowę. Między węzłami Koszalin Wschód i Gorzebądzem podłoże, ze względu na specyficzną i rzadko spotykaną budowę związaną z występowaniem drugiego poziomu wód gruntowych pod ciśnieniem, nie nadawało się do zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii budowy. Konieczne były zmiany w projekcie i - co się z tym wiązało - zmiany w finansowaniu. Te były tak duże, że poprzedni wykonawca zrezygnował z dokończenia budowy. Zdecydowano się więc na nowy przetarg i zupełnie nowy projekt. W nowym projekcie trasę poprowadzono właśnie po wspomnianej estakadzie. To zwiększyło znacznie koszty budowy całej obwodnicy, ale też spowodowało ogromne opóźnienia w pracach. Pierwotnie droga miała być w całości oddana do użytku w 2019 roku. Będzie gotowa pięć lat później.

Inwestycja robi kolosalne wrażenie, zwłaszcza w obrębie węzła Gorzebądz i w miejscowości Kędzierzyn, nad którą przebiega estakada. Koszt budowy tylko tego brakującego odcinka obwodnicy Koszalina to około pół miliarda złotych.