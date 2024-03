Burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski tłumaczy się z MBA na Collegium Humanum

O Collegium Humanum w Warszawie zrobiło się głośno kilka tygodni temu, gdy sześciu członków władz uczelni usłyszało zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw polegających na wystawianiu poświadczających nieprawdę dokumentów ukończenia studiów podyplomowych i przyjmowaniu w związku z tym korzyści majątkowych oraz osobistych. Wśród tych sześciu osób jest rektor uczelni Paweł Cz., który obecnie przebywa w areszcie tymczasowym.

Śledztwo obejmuje lata 2018 - 2023 i prowadzi je Prokuratura Krajowa w Katowicach.

Proceder miał polegać na handlu dyplomami na masową skalę – donosił m.in. portal wp.pl. Dyplom Master of Business Administration (MBA) to wymagające studia podyplomowe związane z administracją biznesową, dają m.in. uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek. Zdaniem śledczych, tytuły takie uzyskiwać mieli m.in. politycy różnych partii, którzy zasiadali potem w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i samorządów.