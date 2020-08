Burmistrz Czaplinka nie otrzymał wotum zaufania od radnych

W tym roku z uwagi na epidemię w Radzie Miejskiej przesunięto termin głosowania nad wotum zaufania dla burmistrza Czaplinka Marcina Naruszewicza na koniec sierpnia. Za jego udzieleniem było 7 radnych, przeciw jeden, a pięciu wstrzymało się od głosu. To jednak za mało, aby wotum otrzymać.

Przeciw był przewodniczący Rady Miejskiej Michał Olejniczak, który m.in. zarzucił burmistrzowi zbyt wysokie stawki w transporcie publicznym i brak negocjacji na ten temat. – To nieprawda, bo je negocjowaliśmy z przewoźnikiem, inna rzecz, że stawki są rzeczywiście bardzo wysokie, bo miesięczny bilet z Kluczewa do Czaplinka, i to z 49-procentową ulgą, to około 400 zł – Marcin Naruszewicz mówi, że takie są realia rynkowe.

Z piątki radnych, którzy się wstrzymali od głosu, czterech to kandydaci Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka związanego z poprzednim burmistrzem Adamem Kośmidrem. Nie jest tajemnicą, że były i obecny włodarz Czaplinka w zgodzie po dziś dzień nie są.