Burza z intensywnym deszczem przeszła przez Koszalin. Pracowita noc strażaków [ZDJĘCIA]

W środę w województwie zachodniopomorskim również niewykluczone są burze oraz opady deszczu. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, podczas burz prognozowana wysokość opadów może wynieść do 10 mm. Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C, w rejonie nadmorskim od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W czasie burz porywy do około 60 km/h.