Burze z gradem, silny wiatr i intensywny deszcz w Koszalinie i regionie. Obowiązuje ostrzeżenie!

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 45 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 procent. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje w całym województwie zachodniopomorskim od godziny 12 do godziny 21.