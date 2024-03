Była flaga, nie ma flagi. Awaria na szczycie koszalińskiego ratusza

- Faktycznie, jest tu problem, bo pękła linka do naciągania flagi - przyznaje Robert Grabowski, rzecznik prezydenta Koszalina. - By się tam dostać, naprawić system naciągania i ponownie zawiesić flagę, potrzebny jest jednak podnośnik. I to duży, bo 36-metrowy. I właśnie trwają poszukiwania sprzętu. Myślę, że w ciągu kilku dni flaga Koszalina ponownie zawiśnie na ratuszowej iglicy - podsumował rzecznik.

Flaga Koszalina została ustanowiona przez Radę Miejską 10 lutego 1959 roku.