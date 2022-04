Cenne zwycięstwo Bałtyku Koszalin w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Wynik meczu otworzył w 40. minucie Jakub Forczmański z rzutu karnego. Jedenastkę sędzia podyktował za zagranie ręką jednego z graczy Kluczevii. Kilkanaście minut wcześniej w walce z obrońcą gospodarzy, powalony został na murawę w szesnastce Adrian Cybula. Sędzia nie dopatrzył się przekroczenia przepisów, chociaż wydaje się, że napastnik Bałtyku był faulowany.

Po niezłej pierwszej połowie, drugie 45. minut należało w pełni do Bałtyku. Od 58. min gospodarze grali w osłabieniu, po drugiej żółtej kartce dla Kacpra Magdzińskiego. Koszaliński zespół długo nie potrafił wykorzystać przewagi. Dopiero w pierwszej minucie doliczonego czasu gry wynik ustalił Dawid Gruchała-Węsierski. 22-latek wyszedł z kontrą po podaniu Rafała Kruczkowskiego, wymanewrował dwóch obrońców Kluczevii i płaskim strzałem z 15 m posłał piłkę do siatki. To jego pierwsze trafienie po powrocie do klubu w zimowej przerwie.

Kluczevia Stargard - Bałtyk Koszalin 0:2 (0:1) 0:1 Forczmański (40. karny), 0:2 Gruchała-Węsierski (90+1)

żk. Sobstyl-Jałoszyński, Rak i trener Lenartowicz.

Bałtyk: Antkowiak - Rak, Jasitczak, Maruszka, Bach, Sobstyl-Jałoszyński (61. Szaflarski), Bedliński, Pawłowski (83. Waleński), Kąkol (83. Król), Forczmański (61. Kruczkowski), Cybula (72. Gruchała-Węsierski).