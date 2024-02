Centrum Koszalina się wyludnia. Wieczorami zamiera. Co dalej z projektem jego przebudowy?

- I słusznie, bo to centrum wyglądało i niestety nadal wygląda źle - mówi nam Paweł Iwanek, koszalinianin, z którym już od kilku miesięcy dyskutujemy o śródmieściu Koszalina. To on przypomniał nam o zapomnianym przez wszystkich konkursie architektonicznym. - Tymczasem zwycięska praca z tego konkursu pokazała, że Koszalin może naprawdę mieć przepiękne i funkcjonalne centrum, zamknięte częściowo z ruchu samochodowego, z placem pomiędzy ratuszem, a katedrą. Można było wtedy uwierzyć, że na starówkę znów powróci życie - opowiada nasz Czytelnik.

- Do mieszkańców docierają tylko szczątkowe informacje, że miasto nie może się porozumieć z projektantami, którzy wygrali konkurs i sprawa jest w sądzie. Niestety, ale przez tę opieszałość koszt przebudowy śródmieścia wzrósł zapewne wielokrotnie - żałuje nasz rozmówca. Dodaje, że jako osoba sporo podróżująca po Europie widział centra miast z pięknymi kawiarenkami, których w Koszalinie nie ma. - Ludzie zastanawiają się dlaczego w centrum Koszalina nie ma lokali? Bo brakuje warunków do tego stworzonych. Żaden rozsądny restaurator nie będzie inwestował przy czteropasmowej arterii, przy której jest hałas i ogromny ruch samochodowy. Będąc ostatnio w centrum, zrozumiałem jak przebudowa jest dla Koszalina ważna. Na wyremontowanym mini placyku przed ratuszem tętniło życie. Ale to tylko mały kawałek centrum, wydzielony dla ludzi. Co z resztą? Dlatego właśnie uważam, że centrum musi być przebudowane i zamknięte dla samochodów. A koncepcja. która wygrała tamten architektoniczny konkurs, była dobra. Zamiast więc puszczania na Facebooku przez prezydenta czy też jego rzecznika zdjęć z innych miast, na przykład z Niemiec, i podpisywania, jak tam jest urokliwie, zróbmy coś wreszcie u nas.

Co więc z tą zwycięską koncepcją z 2016 roku? Czy będzie realizowana? Kiedy? Czy wreszcie centrum miasta ożyje? Te pytania skierowaliśmy do władz Koszalina. Oto odpowiedź: - Mamy porozumienie, jesteśmy już właścicielami praw autorskich do tego projektu - poinformował nas Robert Grabowski, rzecznik prezydenta Koszalina. - Trwało to długo, sprawa rzeczywiście ugrzęzła w sądzie. Architekci domagali się dodatkowej wypłaty w wysokości 300 tysięcy złotych za przekazanie na nas praw do ich projektu. My wykazywaliśmy, że biorąc udział w konkursie, przekazują na nas te prawa. Ostatecznie, po czterech latach procesu, doszliśmy do porozumienia. Zapłaciliśmy im 108 tysięcy złotych i Koszalin jest już właścicielem praw do tych dokumentów.

Czy to oznacza, że wreszcie miasto zacznie remontować i przebudowywać śródmieście? - Taki jest plan. Po zakończeniu głównych inwestycji drogowych w innych częściach miasta chcemy skupić się już na śródmieściu, które rzeczywiście wymaga interwencji. Na niektóre projekty mamy pieniądze, na inne oczywiście będziemy się starać ze źródeł pozabudżetowych. To będzie jednak priorytet - zapowiedział rzecznik.