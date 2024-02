Centrum Kultury 105 w Koszalinie czeka na zdjęcia waszych pupili

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie? Należy wykonać zdjęcie swojego zwierzątka, może to być także selfie z pupilem. Po wykonaniu zdjęcia należy je wywołać (forma preferowana) lub wydrukować i dostarczyć do Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Dostarczona praca powinna być w formacie zbliżonym do A4 (min. 20x30cm).

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 12 lat oraz ich rodziców lub opiekunów, uczestnikami konkursu mogą być rodziny – czyli dzieci i uczniowie wraz z rodzicami (z widocznym wkładem pracy dziecka).

Do pracy koniecznie dołączyć należy metryczkę, zawierającą następujące dane: