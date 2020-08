Centrum Kultury 105 w Koszalinie zaprasza na zajęcia dodatkowe dzieci, młodzież i dorosłych

Niestety ci, którzy będą chcieli zapisać CK105 po raz pierwszy, nie będą mieli okazji wcześniej poznać swoich instruktorów, czy poradzić się, do której sekcji najlepiej zapisać dziecko.

- W tym roku nie odbędzie się ze względów epidemiologicznych dzień otwarty w Centrum Kultury — informuje Monika Modła, zastępca dyrektora z Centrum Kultury 105. - Mimo to ruszamy już z zapisami do sekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, gdzie zajęcia będą zaczynać się już w połowie września lub od początku października.

Centrum Kultur 105 ze względu na sytuację w kraju i na świecie zdecydowało się przenieść część zajęć skierowanych do seniorów dopiero na styczeń 2021 roku.

– Wszystkie sekcje będą działać zgodnie z zaleceniami. Będziemy bardzo pilnować dezynfekcji rąk czy liczby osób przebywających w danym pomieszczeniu. Na szczęście nasze grupy nigdy nie były zbyt duże, więc po sprawdzeniu okazało się, że mogą być takie jak w roku ubiegłym – dodaje nasza rozmówczyni. – Będziemy też mierzyć temperaturę. Co do noszenia maseczek to na zajęciach wokalnych czy w przypadku małych dzieci jest to niemożliwe.