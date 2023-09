Centrum Kultury 105 zaprasza na dzień otwarty do koszalińskiego amfiteatru Joanna Boroń

Macie plany na piątkowe popołudnie? Jeśli wasza odpowiedz brzmi: nie, to podpowiadamy: wybierzcie się do koszalińskiego amfiteatru, gdzie zaprezentują się zespoły Amatorskiego Ruchu Artystycznego CK105. Będzie się też można zapisać do jednej z kilkudziesięciu sekcji.