Ceny papierosów w górę: 60 zł za paczkę! Podwyżki– alarmują palacze. Będzie też podatek od „małpek”. Ale nie od razu [28.08.2020]

Ceny papierosów 2020 pójdą w górę? archiwum

Ceny papierosów 2020 w górę? Za paczkę papierosów zapłacimy 60 złotych? Według planów inspirowanych przez resorty zdrowia i finansów akcyza na wyroby tytoniowe ma być podwyższana przez 8 lat. Są obawy, że wywinduje to cenę paczki papierosów do 60 zł. Alkohol zdrożeje inaczej. Na razie jednak – z dniem 1 stycznia 2020 – akcyzy na tytoń i alkohole wzrosły o 10 proc., co nie wpłynie znacząco na ceny.