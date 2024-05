Ceny w Mielnie. Ile podczas majówki kosztuje ryba, frytki, lody i inne smakołyki

Nad morze jadą istne tłumy wczasowiczów. Nic dziwnego, skoro wszystkie prognozy pogody zapowiadają wręcz upalny długi majowy weekend. Ceny pokoi nie są wysokie. Owszem, można znaleźć apartament nawet za 1500 zł dziennie, średnia cena z pokój dwuosobowy to jednak 250-300 złotych.

A jedzenie? Sprawdziliśmy cenniki w Mielnie. Frytki klasyczne, porcja 100 gramów, kosztuje 9 zł. Za frytki belgijskie, te grubsze, bardzo popularne w ubiegłym roku, zapłacimy 12 zł za porcję.

Świeży dorsz w zestawie z frytkami i surówką to wydatek 38 złotych. Pizzę mają najbardziej zróżnicowane cenniki, bo w jednym miejscu zwyczajna Margherita kupimy już za 20 zł, w kolejnym nawet 30 złotych.

Burger wołowy z 200-gramową porcją mięsiwa to 33-39 zł, porcja podwójna to 50 złotych. Ale po takim burgerze już nie chce się nic więcej jeść do końca dnia.