Chaos przy szkole na ulicy Jabłoniowej w Koszalinie. "Dlaczego prac drogowych nie zrobiono w wakacje?" - pytają rodzice

Rodzice najmłodszych uczniów zaprowadzają i odbierają dzieci ze szkoły. To sprawia, że tworzą się korki, brakuje miejsc do parkowania aut.

Problem z bezpiecznym wysadzaniem dzieci miała rozwiązać zatoczka przy Szkole Podstawowej nr 3. Tyle, że na razie problem jedynie "pogłębiła". Przed szkołą panuje chaos.

- Mieli na budowę zatoczki całe wakacje. Szkoła stała pusta — denerwuje się jeden z ojców, który codziennie odwozi i odbiera syna z placówki.

- To, co się teraz dzieje przed szkołą to masakra! - podkreśla.

Grzegorz Śliżewski z biura prasowego koszalińskiego ratusza wyjaśnia, że prace ruszyły najszybciej jak to było możliwe.