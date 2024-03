Charytatywne czesanie dla hospicjum w Koszalinie. Kolejna edycja wyjątkowej akcji! [WIDEO]

W Pracowni Fryzjerskiej od rana był wyjątkowy ruch. Wszystko za sprawą akcji „Czeszemy dla Hospicjum”. Każda klientka korzystająca w środę ze strzyżenia, pielęgnacji i modelowania włosów nie płaciła... ale była zachęcana, by wrzucić do puszki dobrowolny datek dla Hospicjum im. świętego Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.

- To akcja, którą przeprowadzamy już po raz trzeci i za każdym razem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przychodzą do nas nie tylko osoby, które się wcześniej zapisały, ale także i nowi klienci, którzy chcą wrzucić choć mały datek do puszki - mówi nam Monika Duda, właścicielka Pracowni Fryzjerskiej.