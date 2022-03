Charytatywne granie dla Ukrainy w Starych Bielicach [ZDJĘCIA]

Do rywalizacji na orliku przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach przystąpiły: GKS Bieliki Stare Bielice, Akademia Piłkarska Gwardia Koszalin, Akadema Bałtyk Koszalin, GKS Szakale Świeszyno oraz młodzi zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach. Prócz zmagań na boisku, organizatorzy oferowali uczestnikom imprezy m.in. bigos, zupy, czy ciasta. Dochód z imprezy przeznaczony zostanie dla osób poszkodowanych w wyniku wojny na Ukrainie.

- Zaprosiliśmy do gry kilka klubów przede wszystkim po to, by pomóc tym, którzy ucierpieli w wyniku wojny - powiedział nam Mateusz Kaźmierczak, trener GKS Bieliki Stare Bielice. - Nie prowadziliśmy żadnej klasyfikacji punktowej, czy bramkowej. Liczył się szczytny cel oraz aktywność na świeżym powietrzu. Dzieci otrzymały medale i puchary za udział i sportową postawę. Udało się zebrać ponad 5400 zł, a samą koszulkę reprezentanta Polski Kacpra Kozłowskiego wylicytowano za 600 zł. Teraz koncentrujemy się na rozgrywkach, ale nie wykluczamy, że pod koniec czerwca powrócimy z podobną inicjatywą - powiedział Kaźmierczak.