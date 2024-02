Charytatywny turniej siatkówki w Mielnie już w sobotę. Zagrają dla hospicjum

To będzie już druga edycja turnieju. Rozgrywki rozpoczną się w sobotę o godz. 9.30 w hali sportowej w Mielnie przy ul. Lechitów. Obejrzymy wtedy pierwsze drużyny, walczące o Puchar Burmistrza Mielna. Ale poza pucharem zawodnicy zagrają również o to, by wspomóc wspomniane Hospicjum im. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.

Jak więc pomóc? Wystarczy przyjechać na turniej i na przykład wziąć udział w loterii dostępnej przez cały czas trwania rozgrywek. W zamian, za symboliczne kwoty, zbierane do puszek, zdobędziemy nagrodę. Bo każdy los wygrywa. W puli nagród jest sporo smacznych kąsków: vouchery na konsultację żywieniowo-diagnostyczną, zabieg podologiczny, karnet open na jogę oraz fitness, vouchery na makijaż okolicznościowy, stylizacje rzęs oraz paznokci, bilety do kina, vouchery do kilku różnych restauracji, fantastyczne gadżety i wiele innych.

Poza loterią, w samo południe odbywać się będą licytacje. Wylicytować można będzie m.in. wycieczkę dla dwóch osób do Paryża i Disneylandu, pobyt w ARCHE Fabryka Samolotów Mielno, voucher na catering od Magia Smaku, koszulkę Jakuba Kochanowskiego z autografem oraz koszulkę Reprezentacji Polski w futsalu z autografami całego zespołu.