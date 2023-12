Chłodna woda w basenie? Zażądaj kontroli temperatury

Na zbyt chłodną wodę poskarżyli się państwo Anna i Grzegorz spod Białogardu, którzy przyjechali do Koszalina z dziećmi właśnie po to, by popływać w tutejszym parku wodnym. Są tu stałymi klientami. Ich zdaniem woda jest teraz niedogrzana i ta zbyt niska temperatura utrzymuje się od kilku dni.

Zgodnie z przepisami woda w basenie sportowym powinna mieć minimum 27-28 stopni Celsjusza. Natomiast norma dla basenów rekreacyjnych to co najmniej 30 stopni Celsjusza, a w jaccuzi i w brodziku nawet 35 stopni Celsjusza.

- Kontrolujemy temperaturę codziennie - zapewnia Monika Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych w Koszalinie. - Dziś sprawdzałam, mamy 28 stopi Celsjusza w basenie sportowym i nawet 33 stopnie w rekreacyjnym - oznajmia. - Czasem jednak rzeczywiście klienci zgłaszają nam, że ich zdaniem woda jest zbyt zimna. Wczoraj miała 29, dziś 27,5 stopnia i to już jest dla nich rzeczywiście odczuwalne. Pracownicy naszego basenu mają jednak termometry przenośne i mogą na prośbę klienta sprawdzić temperaturę wody - oznajmia pani prezes.