"Chłopi" jak malowani. Absolwentki Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie pracowały nad polskim hitem

Najnowsza ekranizacja "Chłopów", za którą to powieść Władysław Reymont otrzymał literacką Nagrodę Nobla, to film stworzony w nietypowy sposób, bowiem wszystkie sceny zostały pomalowane na końcowym etapie produkcji. Ponad 100 malarzy przez setki godzin pracowało nad nadaniem poszczególnym klatkom filmowym wyjątkowego tylu epoki Młodej Polski. Do produkcji zaangażowano także osoby związane z naszym regionem. Jak to się stało?

- Jeśli chodzi o mnie, to z dziecinnej ciekawości - przyznaje Kaja Wasilewska. - Byłam w przerwie podczas studiowania i rozglądałam się za jakąś pracą zdalną. Szukałam prostych zleceń graficznych, a udział w filmie w ogóle wykraczał poza moje oczekiwania. Mignęło mi parę razy w internecie ogłoszenie od BreakThru Films, że szukają malarzy do swojego projektu nad filmem. Bardzo spodobał mi się koncept filmu (zwłaszcza, że jestem fanem ich wcześniejszego filmu "Twój Vincent''), ale jako niedoświadczony student nie myślałam że mam jakiekolwiek szanse. Pod wpływem znajomej, która namówiła mnie, by chociaż spróbować, wysłałam swoje portfolio i trafiłam do studia na testy malarskie. Po testach zostałam zaproszona do współpracy i tak oto stałam się częścią kadry zajmującej się animacją - dodała studentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na kierunku sztuka mediów. Julia zaś studiuje sztukę i wzornictwo ceramiki na ASP we Wrocławiu.