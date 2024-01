Choinki kończą swój kolorowy żywot przy koszalińskich śmietnikach

Drzewka możemy zostawić przy osłonach śmietnikowych. Według harmonogramu koszalińskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej drzewka będą wywożone do końca marca w dniach wywozu odpadów segregowanych. W pozostałe dni choinki można oddać nieodpłatnie do MSZOK lub PSZOK.

Ważne by drzewka były bez ozdób choinkowych, oraz by ich nie pakować w worki, ani nie owijać folią, bo choinki trafiają ostatecznie do tzw. odpadów zielonych.

Jeśli kupiliśmy choinkę w donicy, to drzewko możemy przesadzić z doniczki do ogrodu. Warto przy tym pamiętać, aby kupować rośliny, które od początku były uprawiane w donicach. Okazy przesadzane z gruntu mają zazwyczaj mocno przycięte korzenie i operacja przesadzenia może się nie powieść.