Góra ChełmskaZaczynamy od jednego z ulubionych miejsc na rodzinne spacery dla mieszkańców Koszalina – można tutaj dojść pieszo – bez potrzeby korzystania z samochodu. Tereny wokół Góry to także popularne miejsce wśród biegaczy i miłośników jazdy rowerowej w trudniejszym terenie. To najwyższe nadmorskie wzniesienie Pomorza Środkowego, ma 137 m. n.p.m.. Od najdawniejszych czasów była ważnym punktem orientacyjnym i topograficznym dla żeglarzy i wędrowców, ale przede wszystkim jest uważana za świętą górę, która jako pielgrzymkowe miejsce kultu maryjnego znana była już w średniowieczu. Pielgrzymowano tu w charakterze błagalnym, dziękczynnym i pokutnym, zwłaszcza po nadaniu kaplicy na Górze Chełmskiej przywilejów odpustowych. Góra Chełmska położona jest w obrębie miasta Koszalina. Z centrum to tylko około 4 kilometry. 1 czerwca 1991 roku kaplicę na Górze Chełmskiej i znajdujący się w niej obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej poświęcił Jan Paweł II. Całość otoczona jest różańcem z 59 głazów pochodzących z dawnej kaplicy połączonych ozdobnym łańcuchem, tworząc strefę sacrum - strefę ciszy i modlitwy. Góra Chełmska jest jedną z trzech świętych gór Pomorza, pozostałe to Święta Góra koło Polanowa i góra Rowokół koło Smołdzina.Obecnie na Górze Chełmskiej trwa budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego.