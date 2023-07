Clean House Paulina Klimczak firma otwarta na potrzeby klientów

Firma powstała w 2018 roku. - Chciałam być niezależna i zobaczyć jak to jest na swoim. W tym czasie było mało firm sprzątających, więc pomyślałam, że skoro one mają klientów, to ja też sobie poradzę – mówi Paulina Klimczak. Jak podkreśla, zaufanie Klientów jest dla niej największą wartością. Zapracowała na nie dzięki terminowości i dobrej jakości usług.

- Głównie sprzątamy biura i parkingi, ale też domy, także pomieszczenia po remoncie. Myjemy witryny sklepowe, czyścimy kostkę brukową, myjemy okna i elewacje budynków. Pierzemy tapicerkę, dywany i wykładziny. W sezonie sprzątamy także domki letniskowe i kosimy trawę. Wszystko zależy od pory roku– mówi właścicielka Clean House.

Jak podkreśla, jej klientami są zarówno firmy, jak i osoby prywatne, które chcą kwestię porządku oddać profesjonalistom. Stale się rozwijamy. Jesteśmy otwarci na potrzeby klientów – podkreśla Paulina Klimczak.

