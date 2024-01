Co ze szczepieniami przeciw covidowi - pytają internauci. Problem z dostępnością w Koszalinie

Do 19 stycznia Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dostarczy 80 tys. szczepionek do placówek POZ, aptek, szpitali i domów pomocy społecznej — poinformowało pod koniec minionego tygodnia Ministerstwo Zdrowia. A to oznacza, że ci, którzy są na listach oczekujących powinni dostać informację o wyznaczeniu terminu szczepienia.