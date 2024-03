Cross Kobiet 2024 w Szczecinku. Panie biegiem uczciły swoje święto [zdjęcia]

Po czterech latach przerwy do Szczecinka wrócił Bieg Kobiet. Szczecinecki bieg pań z okazji ich święta w Dniu Kobiet to krótka, na dodatek przerwana pandemią, tradycja, ale ciesząca się sporym zainteresowaniem. Cross Team Szczecinek wrócił więc do imprezy dedykowanej paniom, które biegają, truchtają czy też uprawiają nordic walking, czyli spacery z kijkami. Pogoda dopisała, było rześko, ale słonecznie, więc frekwencja była znakomita.