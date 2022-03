Czwarta liga. Gwardia Koszalin pokonała Darłovię Darłowo [ZDJĘCIA]

Goście na wiosnę nie wygrali meczu i nie zmieniło się to po sobotnim spotkaniu na Fałata. Darłovia rozpoczęła odważnie, ale już w 8. minucie nadziała się na kontrę. Wiktor Sawicki, który do Gwardii trafił z Darłovii, ograł bramkarza i posłał piłkę do siatki. Dwie minuty później Daniel Chyła wykorzystał podanie ze skrzydła Miłosza Kozioła i płaskim strzałem podwyższył wynik.

Pomimo niekorzystnego początku, Darłovia szukała swoich szans. W poprzeczkę trafił Bartłomiej Fastyn (22.), a w końcu kontaktowego gola zdobył debiutant Hrihorij Sachniuk (36.). 35-letni Ukrainiec, wychowanek akademii słynnego Dynama Kijów, został zgłoszony do gry na... 2 godziny przed meczem.

Po zmianie stron do siatki trafiali wyłącznie gospodarze. Z karnego podwyższył Chyła, a później swoje drugie trafienie zaliczył Sawicki.

Gwardia Koszalin - Darłovia Darłowo 4:1 (2:1)

1:0 Sawicki (8.), 2:0 Chyła (10.), 2:1 Sachniuk (36.), 3:1 Chyła (75. karny), 4:1 Sawicki (78.)