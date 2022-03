Czy projektant nie zapomniał o ścieżce rowerowej na wiadukcie w Koszalinie? Bo na wizualizacjach jej nie widać

- Na wizualizacji wiaduktu nie widzę ścieżek rowerowych, nie wyczytałem o nich również w artykule, jaki pojawił się na stronie internetowej gk24.pl - mówi pan Michał, nasz stały Czytelnik. - Czy po zakończeniu budowy i hucznym otwarciu obiektu nie okaże się więc, że mamy kolejny bubel? - pyta retorycznie. - Może jest jeszcze czas na zwrócenie uwagi na ten problem - dodaje.

Przypomnijmy, pozwolenie na budowę wydał właśnie wojewoda zachodniopomorski i ma ono rygor natychmiastowej wykonalności. To oznacza, że wykonawca może od razu przystąpić do budowy, nie musi czekać na uprawomocnienie decyzji. Ona już jest prawomocna. Wiadukt ma być gotowy w grudniu tego roku, a w styczniu 2023 roku oddany do użytku. Będzie kosztował 35,9 mln zł, z czego 24 mln zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.