Czy trzeba składać nowy wniosek o 800 plus? ZUS podniesie wysokość świadczenia bez dodatkowego wniosku OPRAC.: Joanna Boroń

Po 1 stycznia 2024 r. rodzice i opiekunowie otrzymają wypłaty w nowej wysokości. archiwum polskapress

Od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. ZUS, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie.