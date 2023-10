Czytają, bo lubią. W koszalińskim Bronku promują czytelnictwo

- U nas w szkole zawsze się dużo dzieje. Teraz uczestniczymy w akcji Przerwa na czytanie - opowiadała trzecioklasistka Laura Jankowska. - Osobiście uwielbiam kryminały. A jeśli chodzi o lektury szkolne, to najczęściej wracam do Quo vadis. Jest tu dużo motywów, można odwołać się praktycznie do wszystkiego. I właśnie przez tę uniwersalność często tę lekturę wykorzystuję, np. w wypracowaniach - dodała.

- Nasi licealiści najbardziej narzekają na brak czasu, bo chcieliby mieć więcej czasu na lektury. Oby wyciągali z nich jak najwięcej, bo wiadomo, że kto czyta, to żyje podwójnie. Cieszy też to, że ci młodzi ludzie chcą o tym później rozmawiać. Uczniowie lubią kryminały, fantastykę. Sięgają po nowych młodych autorów, debiutantów. Wybory czytelnicze determinuje ciekawość - dodała.

Wydarzenie odbyło się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

W promowaniu tej formy spędzania wolnego czasu pomóc ma świeżo wyremontowana czytelnia. - Pieniądze na generalny remont w wysokości około 46 tysięcy złotych otrzymaliśmy z urzędu miasta. Resztę realizowaliśmy własnym sumptem, własnymi siłami - powiedziała nam Bogusława Hordyńska, dyrektorka II LO. - Założeniem było to, by czytelnia była miłym i przyjemnym miejscem. To miejsce ma zapraszać wszystkich uczniów do siebie. Mogą tu na przykład spotykać się grupy projektowe, by wspólnie popracować.