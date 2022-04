Damian Korbus z ZKS Koszalin z medalem mistrzostw Polski

Indywidualne MP juniorów odbyły się w Raciborzu z udziałem 123 zawodników z 43 klubów. Damian Korbus był jedynym zawodnikiem z woj. zachodniopomorskiego, w którym jest sporo klubów zapaśniczych, ale szkolących zapaśników stylu wolnego (styl klasyczny różni się od wolnego tym, że nie można wykonywać akcji i chwytów z udziałem nóg).

D. Korbus wystąpił w wadze do 87 kg, w której rywalizowało ośmiu zawodników. Zapaśnik ZKS w drodze do finału pokonał wysoko na punkty Andreę Ratajczaka z Unii Racibórz oraz Miłosza Domagałę z PTC Pabianice. W finale zmierzył się z faworytem gospodarzy, Dawidem Mkrtchyanem. Tu górą był klasyk z Raciborza. Ostatecznie Korbus wywalczył srebrny medal.

- Damian Korbus zaliczył historyczny występ na mistrzostwach Polski juniorów. Od 2021 roku postanowiliśmy rywalizować także w zapasach olimpijskich w stylu klasycznym i to z powodzeniem, bo zdobyliśmy trzy medale mistrzostw Polski do 14 lat. Damian jest pierwszym zapaśnikiem w województwie, który będąc specjalistą w zapasach wolnych wywalczył medal w MP juniorów w zapasach klasycznych. Wspaniałą dyspozycję i przygotowanie fizyczne zawdzięcza trenerowi Wojciechowi Hasa, który przygotowywał go do zawodów - podkreślił trener ZKS, Dawid Kret.