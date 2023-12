Dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej to był dobry rok [WIDEO]

W rozmowie z nami Dariusz Pawlikowski mówi, że po pierwsze wracają do biblioteki czytelnicy, którzy w czasach pandemii unikali miejsc publicznych. Pojawiają się też nowi czytelnicy. - Jednym z powodów jest cena książek. Tymczasem my dbamy o to by na naszych półkach można było znaleźć wszystkie nowości.

Rocznie koszalińska biblioteka kupuje około 10 tysięcy nowych tytułów. Biblioteka też ma podpisaną umowę z Legimi, dzięki czemu czytelnicy mają dostęp do cyfrowej biblioteki.

W 2023 koszalińska biblioteka przeszła też cyfrową rewolucję - w bibliotece wdrożony został darmowy system Alma i wyszukiwarka Primo.