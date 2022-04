Dlaczego warto jeść kimchi? Zdrowotne zalety kimchi, koreańskiej potrawy z kiszonej kapusty pekińskiej 23.04.2022

Kimchi, czyli kiszona kapusta pekińska to potrawa, która kojarzy się z kulturą koreańską. To tradycyjne danie o przepisie przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Tradycja przygotowywania kimchi zostało nawet wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

Nie będzie przesadą, jeśli napiszemy, że z kimchi jest trochę jak z polskim bigosem. Przepis jest wszystkim znany, ale w każdym domu robiony jest w nieco inny sposób i w związku z tym smakuje nieco inaczej. Baza każdego przepisu kimchi jest taka sama, a przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach, czyli dodatkach i proporcjach ich zastosowania. Szacuje się, że przepisów na kimchi są dziesiątki, a nawet setki. Różne źródła podają liczby między 180, a 250.

Bazą dla kimchi jest kapusta pekińska, którą poddaje się fermentacji w podobny sposób do tego znanego nam z produkcji ogórków kiszonych, czy kapusty kiszonej. W czym więc tkwi sekret tej inności koreańskiego kimchi? Bardzo ważnym składnikiem jest koreańska papryka chili, czyli gochugaru. To suszona papryka w drobnych płatkach. To ona nadaje kimchi charakterystyczny, ostry smak i czerwony kolor. Kolejnymi ważnymi składnikami w podstawowym przepisie na kimchi (choć nie niezbędnym) jest biała rzodkiew, marchew, cebula dymka, czosnek, sos sojowy, sos rybny, korzeń imbiru, sól. Ważne dla przeprowadzenia procesu fermentacji jest dodatek cukru, choć bywa też zastępowany mączką ryżową.