Dlaczego warto pić wodę z imbirem? Zbawienne dla zdrowia skutki picia naparu z imbirem 23.04.2022

Imbir to roślina, która pochodzi z Azji. Uprawiana jest przede wszystkim w Chinach, ale również w Indiach, czy na Jamajce oraz w Ameryce Południowej (Brazylia) i w zachodniej części Afryki. Imbir znany jest także w Polsce, ale stosowany jest najczęściej w kuchni jako przyprawa do potraw ze względu na swój charakterystyczny smak i silny aromat.

Okazuje się jednak, że można robić napoje z dodatkiem korzenia imbiru. Najbardziej popularna forma to napar z pokrojonego w kostkę korzenia imbiru. Można też go zetrzeć na tarce, jednak ze względu na włóknistość kłącza nie jest to takie łatwe. Taki napój ma bardzo silny zapach i charakterystyczny, ostry smak, dlatego też niektórzy łagodzą go dodając odrobinę miodu, albo wciskając trochę soku z cytryny.

Jakie są korzyści z regularnego picia wody z imbirem? Napój taki powoduje, że lepiej wchłaniają się składniki odżywcze, a imbir sprawia, że uczucie sytości po posiłku utrzymuje się dłużej. Właściwości prozdrowotne tej niepozornej rośliny są naprawdę szerokie. Jej korzeń zawiera witaminy A i z grupy B, kwas foliowy oraz sole mineralne, m.in. wapń, magnez, sód i żelazo.