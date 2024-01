Dłużnicy koszalińskiego ZBM. Jeden nie płaci od 196 miesięcy

Największe zadłużenie ma lokator ulicy Lechickiej w Koszalinie — jego dług to 67 877,53 zł. Ale jak zaznacza nasza rozmówczyni to jedynie zaległość główna, bez odsetek. 196 miesięcy, czyli ponad 16 lat, za mieszkanie nie płaci inny z lokatorów.

Mieszkania do "puli" wracają cześć po śmierci lokatorów, w przypadku gdy ci nie mieli mieszkających z nimi krewnych. Bywa, że o prawo do takiego mieszkania występują członkowie rodziny, którzy w lokalu nie mieszkali, ale w takich sytuacjach sądy staja po stronie ZBM. Inny problem to stan takich mieszkań. Najczęściej wymagają gruntownego — a co za tym idzie kosztownego — remontu.

Tymczasem lista oczekujących na mieszkanie jest długa. Lucyna Sitarczyk zdradza, że obecnie na przydział lokalu czeka 641 rodzin, w tym 150 rodzin z zatwierdzonych już list oraz 491 oczekujących na wpisanie na listę.