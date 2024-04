Do czterech razy sztuka. Młyny Stoisław w końcu pokonały drużynę z Gniezna [WIDEO, ZDJĘCIA]

Początek należał do drużyny z Gniezna, która szybko wyszła na prowadzenie 3:1 i 4:2 (4.). Później kilka piłek odbiła bramkarka Młynów, Natalia Filończuk, a jej koleżanki zaczęły wstrzeliwać się w bramkę przyjezdnych. W 7. minucie było już 5:5, a w 9. pierwsze prowadzenie Młynów - 6:5 - za sprawą Gabrieli Urbaniak. Od tego momentu obie drużyny równo punktowały. Do końca pierwszej połowy tylko na moment MKS uzyskał przewagę 2 goli, w 13. min 9:7, po dwóch trafieniach z rzędu Moniki Łęgowskiej.

Od stanu 9:9 do 16:16 na tablicy pojawiły się wszystkie możliwe remisy. Koszalinianki w pewnym momencie miały podwójną przewagę, której nie wykorzystały. Co więcej, to rywalki zdobyły w tym okresie bramkę na 12:12!? Wynik do przerwy na 17:16 dla MKS, ustaliła Magdalena Nurska.

Drugie 30. min rozpoczęło się od trafień Urbaniak i Martyny Koper, po których Młyny wróciły na prowadzenie. Do 41. min żadna z drużyn nie zdołała wypracować przewagi większej niż 1 gol. Dopiero przy stanie 21:22, trzy gole z rzędu zdobyły koszalinianki (44. - 24:22), wykorzystując grę w przewadze po trzeciej karze indywidualnej jednej z liderek MKS, Moniki Łęgowskiej, która nie wróciła już na boisko.

Idąc za ciosem, w 49. min koszalinianki powiększyły różnicę do największych rozmiarów w całym spotkaniu 28:24. Trzy minuty później śladem Łęgowskiej powędrowała na trybuny rozgrywająca Młynów, Adrianna Nowicka. Jej koleżanki utrzymywały dystans 3 goli do 57. min (31:28), głównie dzięki skuteczności Anny Mączki (3 gole w ostatnich 10. min meczu). Gnieźnianki nie rezygnowały jednak do końca. Skuteczna w końcówce Nurska (7/7 z karnych) oraz Malwina Hartman sprawiły, że ich straty stopniały do zaledwie jednej bramki (31:30).