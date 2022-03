Do samorządów trafiają przelewy z urzędów wojewódzkich na pomoc uchodźcom z Ukrainy

Jak informuje Piotr Pieleszek z biura prasowego wojewody zachodniopomorskiego, w piątek ZUW przekazał I transzę w wysokości 7 569 000 zł do 63 samorządów. Kolejne transze były przesyłane w poniedziałek i wtorek (21 i 22 marca): - Do tej pory przekazaliśmy łącznie 9 447 000 zł. Środki przesyłamy zgodnie z zapotrzebowaniem, w zależności od wpływających do nas wniosków składanych przez samorządy. Kolejne transze będą przekazywane sukcesywnie. Dotacje są przeznaczone na finansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców.

Koszaliński samorząd na pomoc uchodźcom wydał już około 1,5 miliona złotych. Na razie dostał 426 tysięcy złotych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Pomocy. Te pieniądze mają jednak konkretne przeznaczenie. Jak informuje Grzegorz Śliżewski z biura prasowego ratusza, to środki na świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi.