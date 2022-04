Do sanatorium bez wyniku testu. Czy to rozsądne - pyta czytelniczka

- Zbliża się mój termin. Zadzwoniłam by się zapytać co z testem na koronawirusa — opowiada. - Jakie było moje zdziwienie gdy usłyszałam, że żadnego testu nie potrzebuję, a jak mi bardzo zależy, to test sobie zrobić mogę. Na własny koszt, oczywiście. To brzmi jak żart.

Ale żartem nie jest. Od końca marca obowiązują nowe zasady testowania. Zgodnie z nimi przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala.

Od 1 kwietnia 2022 roku nie można zrobić bezpłatnego testu w kierunku COVID-19 w aptekach, laboratoriach oraz w mobilnych punktach wymazowych.

O skierowaniu pacjenta na test w kierunku koronawirusa zdecyduje lekarz, na podstawie oceny stanu zdrowia, w tym objawów, które mogą wskazywać na COVID-19.

Nasza Czytelniczka ma 72 lata. I nie ukrywa, że wirusa się boi. Jest zaszczepiona. Przez ostatnie dwa lata bardzo się pilnowała i zakażenia udało jej się uniknąć.

- Jadąc do sanatorium, chciałabym mieć to poczucie bezpieczeństwa, że personel, a przede wszystkim inni uczestnicy turnusu są wolni do wirusa — tłumaczy. - Co mi da to, że test zrobię i będę pewna, że nie zarażam innych? Dlatego poważnie rozważam, czy do sanatorium jechać.