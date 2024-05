Do soboty skrót do ul. Lechickiej w Koszalinie będzie zamknięty

To popularny skrót dla kierowców jadących od strony Starych Bielic, ale też dla tych, którzy jadą tam z ul. Lechickiej.

- Zamknięcie drogi związane jest z koniecznością wykonania poprzecznego przejścia kanalizacji tłocznej oraz montażu studni przy zbiorniku retencyjnym, a zaplanowane jest to na okres od 13 do 17 maja - słyszymy od wykonawców.

Przypomnijmy, dokładnie 79 milionów złotych zapłaci miasto spółce Budimex, która wygrała przetarg i wybuduje w koszalińskiej strefie ekonomicznej nowe drogi, wyremontuje trasy dojazdowe, ronda i nowy wiadukt. Prace zaczęły się pod koniec ubiegłego roku, a potrwają do 2026 roku. Strefa w Koszalinie to 150 hektarów terenów, w której inwestorzy otrzymują w pełni przygotowane do funkcjonowania działki i mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w uruchamianiu tu działalności. W tej chwili działa w niej już 61 firm, a zatrudnionych jest 3500 osób. Te firmy zainwestowały w mieście ponad pół miliarda złotych.